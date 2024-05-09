Путин пригласил президента Гвинеи-Бисау посетить Россию с госвизитом

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пригласил своего коллегу из Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало посетить Россию с государственным визитом.

"Вы не в первый раз приехали в нашу страну, а вместе с тем государственного визита в Россию пока не было. Я с удовольствием приглашаю вас посетить Российскую Федерацию с государственным визитом в удобное для вас время. Я свой график тоже посмотрю, мы согласуем это время, но прошу вас иметь в виду, что мы ждем вас с государственным визитом", - сказал он на встрече с Эмбало в Москве.

Путин также напомнил об учреждении министерской конференции форума "Россия-Африка" на уровне глав МИД и заявил, что Москва работает над организацией первого такого мероприятия в ноябре текущего года в Сочи. Он пригласил на эту встречу и министра иностранных дел Гвинеи-Бисау.

В свою очередь Эмбало выразил надежду, что Путин однажды совершит турне по африканским странам и включит в программу своего турне Гвинею-Бисау.