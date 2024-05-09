Безопасность в Москве 9 мая обеспечивали более 9 тыс. росгвардейцев

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Более 9 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии обеспечивали безопасность на праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы в Москве, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

"Всего в обеспечении безопасности празднования Дня Победы было задействовано более 9 тысяч сотрудников и военнослужащих столичного главка Росгвардии", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что инженерно-технические отделы ОМОН "Авангард" и ОМОН "Меч" на транспорте обследовали объекты проведения праздничных мероприятий.

"Сотрудники ОМОН "Авангард" Главного управления Росгвардии по г. Москве совместно с коллегами из ГИБДД обеспечивали дополнительные меры безопасности на мобильных постах при въезде в столицу", - добавили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что в ходе подготовки и проведения военного парада, праздничных концертов в центре Москвы и на Поклонной горе был предусмотрен комплекс необходимых организационно-практических мер по обеспечению общественного порядка и безопасности.

"Кроме того, сотрудниками вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы проведены мероприятия по контролю за соблюдением законодательства РФ в области оборота оружия и частной охранной деятельности, а также антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности объектов празднования", - резюмировали в Росгвардии.