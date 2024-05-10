Лукашенко связывает переизбрание Мишустина с новым этапом союзного строительства

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя правительства Российской Федерации и выразил надежду, что это поспособствует реализации масштабных задач союзного российско-белорусского строительства.

"Оказанное вам доверие - заслуженное признание вашего высокого профессионализма, компетентности и управленческого таланта в решении важных задач социально-экономического развития страны", - приводит текст поздравления президентская пресс-служба в пятницу.

"Рассчитываю, что благодаря совместным усилиям и слаженным действиям наших правительств будут реализованы масштабные задачи нового этапа союзного строительства и существенно расширены горизонты двустороннего сотрудничества", - говорится в поздравлении.

Лукашенко также пожелал Мишустину "заметных достижений в ответственной государственной деятельности".