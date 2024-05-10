Собянин поздравил Мишустина с назначением на пост премьер-министра

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Михаила Мишустина с назначением на пост председателя правительства России, отметив, что под его руководством кабмин эффективно решал самые сложные задачи.

"Поздравляю Михаила Владимировича Мишустина с назначением на пост Председателя Правительства России. Под его руководством кабмин эффективно решал самые сложные задачи, которых за последние четыре года перед нашей страной стояло немало", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он отметил, правительство поддерживает многие городские инициативы.

"Желаю Михаилу Владимировичу успехов в работе на благо Отечества и всех жителей страны!", - добавил мэр.

Ранее в пятницу Госдума проголосовала за Мишустина в качестве кандидата на должность председателя правительства РФ. Позже президент России Владимир Путин подписал указ "О Председателе Правительства Российской Федерации".