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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:26

Один человек погиб при атаке ВСУ в белгородском селе

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в субботу об украинской атаке на территории Грайворонского горокруга.

"Село Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью квадрокоптера. На стоящий у обочины грузовой автомобиль было сброшено два взрывных устройства. В результате взрывов один мужчина погиб на месте от полученных ран, второй пострадавший с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен бригадой скорой помощи в Грайворонскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - написал он в своем телеграм-канале.

Гладков сообщил, что на месте работают оперативные службы.

Новостроевка-Первая Белгородская область Вячеслав Гладков
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