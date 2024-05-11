Источник сообщил, что сенаторы 14 мая обсудят кандидатуры глав ведомств силового блока и МИД

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации 14 мая проведет заседание, на котором рассмотрит кандидатуры на посты руководителей ведомств силового блока и МИД РФ, сообщил "Интерфаксу" источник в верхней палате парламента.

"Пленарное заседание состоится 14 мая", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, когда пройдет заседание Совета Федерации с обсуждением соответствующих кандидатур.

Профильные комитеты СФ проведут предварительное обсуждение этого вопроса в понедельник.

По словам источника, президент РФ еще не внес список претендентов на соответствующие посты для проведения консультаций в Совфеде.

"Пока нет", - отметил он.

В соответствии со статьей 102 Конституции РФ к ведению Совета Федерации относится проведение консультаций по представленным президентом РФ кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности.

Согласно регламенту палаты, кандидатуры предварительно обсуждаются в соответствии с вопросами ведения в комитете СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, комитете СФ по обороне и безопасности, комитете СФ по международным делам, комитете СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, которые готовят заключения.

Кандидаты на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти приглашаются на заседания комитетов и на заседание Совета Федерации.

Рассмотрение кандидатур на заседании Совета Федерации начинается с выступления полномочного представителя президента РФ в Совете Федерации.

В ходе обсуждения сенаторы могут задавать вопросы полпреду, докладчикам от комитетов и кандидатам.

Результаты рассмотрения представленных президентом РФ кандидатур оформляются постановлением Совета Федерации, которое незамедлительно направляется главе государства.