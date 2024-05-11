Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Чернышенко предложен на пост вице-премьера, курирующего науку, спорт, туризм и СМИ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера, курирующего науку, спорт, туризм и координацию в сфере СМИ, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Ранее Чернышенко в этой должности курировал сферы деятельности министерства науки и высшего образования, министерства спорта и Минэкономики в части развития туризма. Теперь он будет курировать деятельность Минпросвещения и Росмолодежь. "Также он продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь председателя правительства РФ Борис Беляков отметил, что в новом составе кабинета министров Чернышенко "будет отвечать за научно-образовательное обеспечение национальных проектов технологического лидерства и курировать Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзор, Росмолодёжь и Минспорт".

Дмитрий Чернышенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Премьер РФ предложил переназначить Козлова главой Минприроды

Мишустин предложил переназначить Решетникова главой Минэкономразвития РФ

Мишустин предложил переназначить Силуанова министром финансов РФ

Мишустин предложил переназначить Силуанова министром финансов РФ

Новак станет куратором экономического блока в новом кабинете

Дмитрий Патрушев сменит Викторию Абрамченко на посту вице-премьера

Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Старовойта на пост главы Минтранса

На пост министра энергетики предложена кандидатура губернатора Кузбасса Цивилева

Кандидатура Татьяны Голиковой внесена на пост вице-премьера РФ

Предлагается сохранить посты за 11 министрами из прошлого состава правительства РФ

В Госдуму внесена кандидатура Дегтярева на пост главы Минспорта РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });