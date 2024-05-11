Чернышенко предложен на пост вице-премьера, курирующего науку, спорт, туризм и СМИ

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Дмитрия Чернышенко на пост вице-премьера, курирующего науку, спорт, туризм и координацию в сфере СМИ, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Ранее Чернышенко в этой должности курировал сферы деятельности министерства науки и высшего образования, министерства спорта и Минэкономики в части развития туризма. Теперь он будет курировать деятельность Минпросвещения и Росмолодежь. "Также он продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь председателя правительства РФ Борис Беляков отметил, что в новом составе кабинета министров Чернышенко "будет отвечать за научно-образовательное обеспечение национальных проектов технологического лидерства и курировать Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзор, Росмолодёжь и Минспорт".