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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Премьер РФ предложил переназначить Козлова главой Минприроды

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин направил на рассмотрение в Госдуму РФ новый состав правительства.

В числе тех, кто сохранит свои посты в новом составе правительства - Александр Козлов, которого предлагается назначить на пост главы Минприроды.

Козлов родился 2 января 1981 года в городе Южно-Сахалинске. В 2003 году окончил Московскую академию предпринимательства при правительстве Москвы по специальности "Юриспруденция". В 2000-2010 годах занимал руководящие посты на предприятиях Дальнего Востока.

С 2011 года - первый замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, затем министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области. С сентября 2014 года - мэр Благовещенска. С марта 2015 года - врио главы Амурской области, с сентября 2015 года - губернатор Амурской области.

С мая 2018 года был министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, с ноября 2020 года занимал пост главы Минприроды.

Михаил Мишустин Минприроды РФ Александр Козлов
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