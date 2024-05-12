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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Пожар произошел на Волгоградском НПЗ после падения БПЛА

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В результате падения БПЛА на территории Волгоградского НПЗ возник пожар, который уже ликвидирован, жертв нет, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Ночью 12 мая силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области. В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По словам Бочарова, пожарно-спасательные силы уже ликвидировали возгорание, жертв нет.

Андрей Бочаров Волгоград
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