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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Машина с пятью подростками упала в реку под Петербургом после полицейской погони

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Преследуемая полицейскими из-за нарушений машина с подростками упала в реку в поселке Рощино Выборгского района Ленинградской области, есть погибшие и пострадавшие, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального главка МВД.

"Наряд ДПС обратил внимание на автомобиль Skoda, водитель которого двигался с грубыми нарушениями. Требование полицейских остановиться водитель проигнорировал, увеличил скорость и скрылся. Полицейские на служебном автомобиле бросились в погоню", - сообщает пресс-служба главка.

Отмечается, что позже машину, на которой ехали нарушители, обнаружили в реке Рощинке.

По данным полиции, из салона на берег смогли выбраться двое подростков 14 и 16 лет - они были пассажирами Skoda. В машине находились еще трое несовершеннолетних 14-16 лет: водолазы нашли тела двух из них, третьего ищут.

"Водитель иномарки не справился с управлением и упал в реку. (...) Как установили сотрудники полиции, подростки находились в состоянии алкогольного опьянения, закупившись спиртным в местном магазине", - отмечает пресс-служба.

Правоохранительные органы устанавливают, каким образом несовершеннолетние смогли получить доступ к управлению автомобилем. Также проводится проверка магазина, где подросткам продали спиртное.

Как уточнили в аварийно-спасательной службе Ленинградской области, два подростка, которые смогли спастись, госпитализированы.

Рощино Ленинградская область МВД
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