Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Володин считает важным, чтобы первый вице-премьер отвечал за промышленность и оборону

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Кандидатура Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера устраивает Госдуму, президент услышал депутатов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В РоссииМишустин внес кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьераМишустин внес кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьераЧитать подробнее

"Для нас было важным, чтобы первый заместитель председателя правительства отвечал за сферу промышленности, обороны и технологического развития, и то, что президент Думу услышал, а председатель правительства дальше это обсудил с президентом, - это точно положительно скажется, потому что промышленность - основа нашей экономики", - сказал Володин журналистам в воскресенье.

Он выразил надежду, что "эта должность позволит создать дополнительные условия для соответствующей сферы, все от этого только выиграют".

В целом Володин считает, что в числе кандидатов на посты вице-премьеров и министров нет никого, кто бы пришел из сферы, не имеющей отношения к профилю предлагаемой работы. "Можно сразу начинать работу, не раскачиваясь, сегодня это особенно важно: идет СВО, страна столкнулась с огромным количеством вызовов. Хорошо, что кандидаты все подготовленные", - сказал председатель Госдумы.

В воскресенье в комитетах Госдумы пройдет обсуждение кандидатур на посты заместителей председателей правительства и министров.

В понедельник на заседании палаты парламента будет рассматриваться вопрос об утверждении кандидатуры на посты вице-премьеров, во вторник - на должности министров.

Вячеслав Володин Денис Мантуров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Петербургский суд арестовал водителя упавшего в реку автобуса

Петербургский суд арестовал водителя упавшего в реку автобуса

В Белгороде при обрушении подъезда пострадали 17 человек

Военные заявили о контроле еще над четырьмя населенными пунктами Харьковской области

В Думе началось согласование кандидатур в новое правительство

Силуанов заявил, что поправки в бюджет 2024 г. будут проводиться через парламент

На месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение

На месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение

Дом в Белгороде был поврежден фрагментами сбитой ракеты ТРК "Точка-У"

Кандидаты в новый состав правительства РФ. Обобщение

Кандидаты в новый состав правительства РФ. Обобщение

В Белгороде удалось спасти 12 человек из-под завалов подъезда многоэтажки

Уголовное дело о теракте возбуждено после обрушения подъезда в Белгороде

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });