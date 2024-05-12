Володин считает важным, чтобы первый вице-премьер отвечал за промышленность и оборону

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Кандидатура Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера устраивает Госдуму, президент услышал депутатов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Для нас было важным, чтобы первый заместитель председателя правительства отвечал за сферу промышленности, обороны и технологического развития, и то, что президент Думу услышал, а председатель правительства дальше это обсудил с президентом, - это точно положительно скажется, потому что промышленность - основа нашей экономики", - сказал Володин журналистам в воскресенье.

Он выразил надежду, что "эта должность позволит создать дополнительные условия для соответствующей сферы, все от этого только выиграют".

В целом Володин считает, что в числе кандидатов на посты вице-премьеров и министров нет никого, кто бы пришел из сферы, не имеющей отношения к профилю предлагаемой работы. "Можно сразу начинать работу, не раскачиваясь, сегодня это особенно важно: идет СВО, страна столкнулась с огромным количеством вызовов. Хорошо, что кандидаты все подготовленные", - сказал председатель Госдумы.

В воскресенье в комитетах Госдумы пройдет обсуждение кандидатур на посты заместителей председателей правительства и министров.

В понедельник на заседании палаты парламента будет рассматриваться вопрос об утверждении кандидатуры на посты вице-премьеров, во вторник - на должности министров.