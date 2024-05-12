Публичное обсуждение трансформации налоговой системы начнется в Госдуме 20 мая

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Госдума намерена приступить к публичному обсуждению подходов к трансформации налоговой системы в РФ 20 мая и принять все изменения до конца текущей сессии, чтобы налогоплательщики и бюджетополучатели могли лучше подготовиться к внедрению этой системы начиная с 1 января 2025 г., заявил глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

"Сегодня мы договорились, что необходимо начинать публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы, потому что уже сегодня было много различных предложений высказано депутатами разных фракций. Мы договорились о том, что публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы начнется 20 мая в 12.00 на экспертном совете комитета по бюджету и налогам с привлечением всех бизнес-объединений, экспертов, ученых, заинтересованных лиц, на котором, соответственно, мы сможем обменяться взглядами по какому пути идти", - сказал Макаров журналистам по итогам заседания комитета, на котором обсуждалась кандидатура Антона Силуанова на пост главы Минфина.

"Очень важно, что на сегодняшний день у нас есть просьба бизнеса, регионов, муниципалитетов, чтобы эти решения были приняты в весеннюю сессию (заканчивается 4 августа - ИФ) с тем, чтобы и налогоплательщики, и бюджетополучатели могли лучше подготовиться к внедрению этой системы начиная с 1 января 2025 года", - добавил Макаров.

Глава комитета также отметил, что донастройка налоговой системы должна обеспечивать выполнение всех необходимых функций государства, в первую очередь это растущие социальные расходы, но при этом сохранять стабильность, чтобы ее основные параметры не изменялись в течение следующих шести лет.