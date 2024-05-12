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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Несколько воздушных целей сбила система ПВО на подлете к Белгороду

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей над Белгородским районом.

"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. Пострадавших нет. В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в районе села Раково загорелась сухая трава", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Гладков отметил, что пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков
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