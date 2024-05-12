Экстренные службы сообщили о девяти погибших в Белгороде
По данным МЧС, извлечено тело восьмого погибшего
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Число погибших при обрушении десятиэтажки в Белгороде увеличилось до девяти человек, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.
"По предварительным данным, погибли девять человек. Поисково-спасательная операция продолжается", - сказали в экстренных службах.
МЧС России, в свою очередь, сообщает об извлечении тела восьмого погибшего из-под завалов.
Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщал, что из-за ЧП на улице Щорса в Белгороде пострадали 20 человек, в том числе двое детей.