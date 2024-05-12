И. о. главы Курской области назначен первый вице-губернатор Смирнов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности губернатора Курской области назначен Алексей Смирнов, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"До иных распоряжений и.о губернатора Курской области назначен первый заместитель губернатора - председатель правительства Курской области Алексей Смирнов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта. В 2012-2018 годах он руководил Росавтодором, в 2019 году возглавил подгруппу "Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность" по подготовке президиума Госсовета по транспорту.

В воскресенье комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры рассмотрел и единогласно поддержал кандидатуру Старовойта на должность министра транспорта.