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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Белгородское село Новая Таволжанка попало под артиллерийский обстрел ВСУ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны села Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге.

"Под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В результате прилета снаряда пробита кровля и внутренние стены одного частного жилого домовладения", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он отметил, что оперативные службы работают на месте.

Белгородская область Новая Таволжанка Вячеслав Гладков
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