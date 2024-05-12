Белгородское село Новая Таволжанка попало под артиллерийский обстрел ВСУ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны села Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге.

"Под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В результате прилета снаряда пробита кровля и внутренние стены одного частного жилого домовладения", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он отметил, что оперативные службы работают на месте.