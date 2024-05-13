Российские военные сбили украинский Су-27 в зоне СВО

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие сбили в зоне специальной военной операции украинский истребитель Су-27, сообщило Министерство обороны РФ в понедельник.

Кроме того, говорится в сводке, за сутки уничтожены 33 беспилотника, шесть ракет "Точка-У", 39 реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", Vampire и HIMARS, пять управляемых авиабомб Hammer, пять противорадиолокационных ракет HARM и четыре крылатые ракеты Storm Shadow.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129-ти районах, сказано в сообщении.