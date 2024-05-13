Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Российские военные сбили украинский Су-27 в зоне СВО

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие сбили в зоне специальной военной операции украинский истребитель Су-27, сообщило Министерство обороны РФ в понедельник.

Кроме того, говорится в сводке, за сутки уничтожены 33 беспилотника, шесть ракет "Точка-У", 39 реактивных снарядов систем залпового огня "Ольха", Vampire и HIMARS, пять управляемых авиабомб Hammer, пять противорадиолокационных ракет HARM и четыре крылатые ракеты Storm Shadow.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 129-ти районах, сказано в сообщении.

Су-27
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Три человека погибли в результате украинского ракетного удара по Краснодону в ЛНР

Паводок в России

Число подтопленных в РФ жилых домов за неделю сократилось с 4 до 3 тысяч

Приостановлены корпоративные права кипрского холдинга Альфа-банка в российской "дочке"

В Липецкой области из-за заморозков погибли 5% посевов

Белоусов указал на проблемы с лечением и соцобеспечением участников СВО

Два человека пострадали в результате взрыва у частного дома в Ростовской области

В Белгороде предупредили об угрозе обрушения поврежденной обстрелом многоэтажки

В Белгороде предупредили об угрозе обрушения поврежденной обстрелом многоэтажки

За скрытые автомобильные номера ужесточат административную ответственность

За скрытые автомобильные номера ужесточат административную ответственность

Экс-сотрудник "Яндекса" стал фигурантом дела о госизмене за финансирование ВСУ

Новый кабинет министров Мишустина. Обобщение

Новый кабинет министров Мишустина. Обобщение
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });