Росгвардия начала получать тяжелую технику, включая танки и артиллерию

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Кандидат на должность директора Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что ведомство стало получать на вооружение тяжелую технику.

"Танков у нас сейчас 36, артиллерия передается, минометы. Поэтому у нас еще идет процесс формирования этих моментов", - сказал Золотов журналистам во вторник.

Он добавил, что росгвардейцы в зоне СВО не испытывают нехватки боеприпасов.

Золотов сообщил, что сформировано три полка в Донецкой народной республике, которые, сейчас работают на линии боевого соприкосновения. "И вот они вооружены всей этой техникой и вооружением, как бронированным, так и легким", - отметил он.