В новых регионах сотрудники МЧС получают надбавку в 65% оклада

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В новых регионах для личного состава МЧС установлена надбавка в размере 65% должностного оклада за особые условия службы, сообщил в Совете Федерации кандидат на пост главы МЧС Александр Куренков.

"В новых регионах, вошедших в состав РФ созданы территориальные органы МЧС РФ. Увеличены численность министерства на 18 тыс. 536 человек и укомплектованность составляет более 60%", - сказал он

По его словам, в регионах активно осуществляется материально-техническое обеспечение подразделений.