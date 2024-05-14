Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

В новых регионах сотрудники МЧС получают надбавку в 65% оклада

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В новых регионах для личного состава МЧС установлена надбавка в размере 65% должностного оклада за особые условия службы, сообщил в Совете Федерации кандидат на пост главы МЧС Александр Куренков.

"В новых регионах, вошедших в состав РФ созданы территориальные органы МЧС РФ. Увеличены численность министерства на 18 тыс. 536 человек и укомплектованность составляет более 60%", - сказал он

По его словам, в регионах активно осуществляется материально-техническое обеспечение подразделений.

Александр Куренков МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдума утверждает кабинет министров РФ

Госдума утверждает кабинет министров РФ

Армения попросила Россию продолжить охранять границу с Турцией и Ираном

Армения попросила Россию продолжить охранять границу с Турцией и Ираном

Колокольцев предложил разрешить следствию останавливать банковские операции без суда

Колокольцев анонсировал реформу миграционного законодательства

Колокольцев анонсировал реформу миграционного законодательства
Военная операция на Украине

Белоусов назвал ключевой задачей победу в СВО с минимальными потерями

Белоусов назвал важным комплектование российской армии контрактниками

Александр Поветкин назначен замгубернатора Вологодской области

Александр Поветкин назначен замгубернатора Вологодской области

Число жертв частичного обрушения белгородской многоэтажки выросло до 17

Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль село Бугроватка в Харьковской области

Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу на приговор Владимиру Кара-Мурзе

Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу на приговор Владимиру Кара-Мурзе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });