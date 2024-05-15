Министры обороны России и Белоруссии обсудили ВТС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Военное и военно-техническое сотрудничество обсуждалось в ходе переговоров по телефону министра обороны РФ Андрея Белоусова и его белорусского коллеги Виктора Хренина, сообщило Минобороны России в среду.

Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны, говорится в сообщении министерства.

"В ходе переговоров глава белорусского военного ведомства поздравил своего российского коллегу с назначением на должность. Также стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран по линии министерств обороны", - сказано в сообщении Минобороны РФ.