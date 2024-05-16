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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Суд в Приморье отказал перевести шамана Габышева в стационар общего режима

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Уссурийский районный суд в Приморье оставил якутского шамана Александра Габышева в психиатрической больнице специализированного типа, сообщил его защитник Алексей Прянишников.

"Судья Уссурийского районного суда Татьяна Фомина отказала в переводе якутского шамана Александра Габышева в психбольницу общего типа, несмотря на позицию врачей-психиатров, настаивающих на переводе. Будем обжаловать", - написал Прянишников в своем телеграм-канале.

В пресс-службе объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края "Интерфаксу" сообщили, что "Уссурийский районный суд постановил отказать в удовлетворении представления об изменении принудительных мер медицинского характера в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа".

Как сообщалось, в марте 2019 года Габышев отправился в пешее путешествие длиной 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года. Однако осенью 2019 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Шамана несколько раз задерживали, в результате он окончательно прервал свой "поход".

Госэкспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно поместили в Якутский психоневрологический диспансер. Ранее шаман также находился в Новосибирской психиатрической больнице (стационаре) специализированного типа с интенсивным наблюдением. В апреле 2022 года его перевели в психиатрическую больницу в приморском Уссурийске, срок лечения несколько раз продлевался.

Приморье Уссурийский районный суд Александр Габышев Алексей Прянишников
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