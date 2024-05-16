Средства ПВО сбили и перехватили за ночь 11 БПЛА над четырьмя регионами РФ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что средствами противовоздушной обороны в течение ночи уничтожены ракета "Точка-У", снаряды РСЗО "Ольха", а также 11 дронов ВСУ в небе над российскими регионами.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", одна ракета тактического комплекса "Точка-У" и один БПЛА над территорией Белгородской области, уничтожены четыре и перехвачены два БПЛА над территорией Республики Крым, уничтожены один БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Калужской области и два БПЛА над территорией Тульской области", - говорится в сообщении министерства.