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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Россия и Китай договорились углублять взаимодействие в военной области

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - РФ и КНР будут углублять взаимодействие в военной области и расширять масштабы совместных учений, говорится в совместном заявлении двух стран.

"Москва и Пекин будут и далее углублять доверие и взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки, на регулярной основе проводить совместные морские и воздушные патрулирования, наращивать координацию и сотрудничество на двусторонней основе и в рамках многосторонних форматов, постоянно повышать потенциал и уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы", - говорится в совместном заявлении РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипотношений между двумя странами.

Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Согласно тексту заявления, "стороны с удовлетворением констатируют, что последовательное развитие сотрудничества двух государств в сфере обороны, основанное на высоком уровне взаимного стратегического доверия, эффективно укрепляет региональную и глобальную безопасность".

Китай
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