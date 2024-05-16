РФ и КНР будут противодействовать попыткам помешать развитию потенциала в экономике

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай будут противодействовать попыткам воспрепятствовать развитию отношений между ними, вмешательству в их внутренние дела и ограничению экономического, технологического и внешнеполитического потенциала.

"Стороны полны решимости отстаивать свои законные права и интересы, противодействовать любым попыткам помешать нормальному развитию двусторонних связей, вмешиваться во внутренние дела двух государств, ограничить экономический, технологический или внешнеполитический потенциал России и Китая", - говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, принятом по итогам их переговоров.

В документе подчеркивается, что Россия и Китай "неизменно рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров, последовательно придерживаются принципов взаимного уважения, равенства, сотрудничества и общего выигрыша".

Кроме того, обе страны выразили готовность "продолжать углублять всеобъемлющее стратегическое взаимодействие, оказывать друг другу решительную поддержку в защите жизненно важных интересов, включая вопросы суверенитета, территориальной целостности, безопасности и развития, рационально и эффективно использовать преимущества двух стран в целях обеспечения безопасности и стабильности в своих государствах, содействия национальному развитию и возрождению".

Россия и Китай осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и отмечают право на принятие ответных мер.

"Стороны убеждены, что, согласно базовому принципу международного права о суверенном равенстве государств, международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности (включая суверенные резервы), должны неукоснительно соблюдаться", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, Россия и Китай выразили решимость "оказывать взаимную защиту государственной собственности, расположенной на своей территории, и обеспечение гарантий сохранности, неприкосновенности и своевременного возврата государственного имущества одной из сторон при его временном вывозе на территорию России или Китая".

Каналы расчетов

Тема трудностей в проведении расчетов во внешнеторговой деятельности между Россией и КНР, возникшая в последние месяцы на фоне переоценки китайскими финансовыми институтами рисков вторичных санкций, нашла отражение в совместном заявлении сторон в рамках госвизита президента РФ.

Стороны договорились "совершенствовать финансовую инфраструктуру с тем, чтобы каналы расчетов между экономическими субъектами России и Китая функционировали бесперебойно", сказано в заявлении.

Также Россия и КНР намерены укреплять сотрудничество в сфере банковского и страхового регулирования, содействуя "устойчивому развитию банковских и страховых учреждений двух стран, созданных на территории друг друга", поощрять взаимные инвестиции и выпуск заемщиками долговых инструментов на российском и китайском финансовых рынках "при соблюдении рыночных принципов".

Страны планируют поддерживать развитие сотрудничества в области страхования и перестрахования, а также "создавать благоприятные условия в платежной сфере, в том числе в целях обеспечения роста взаимного туристического потока".

"На основе обоюдного признания эквивалентности стандартов бухгалтерского учета (для целей выпуска облигаций), стандартов аудита и аудиторского надзора России и Китая (договорились - ИФ) активно продвигать взаимовыгодное сотрудничество в практических областях", - отмечено в документе.