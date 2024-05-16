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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Россия и Китай выступили против шагов, затягивающих боевые действия на Украине

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай выступают против шагов, затягивающих боевые действия на Украине, говорится в совместном заявлении по итогам российско-китайского саммита.

"Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу, подчеркивают важность диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса", - отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля.

В заявлении подчеркивается, что "для устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины и придерживаться принципа неделимости безопасности, учитывать законные интересы и озабоченности всех стран в области безопасности".

Кроме того, там говорится, что Россия приветствует готовность Китая играть конструктивную роль в вопросе политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса.

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