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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

РФ и Китай обеспокоены действиями Японии по сбросу воды с АЭС Фукусима-1

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Москва и Пекин серьезно озабочены "деятельностью Японии" по сбросу воды с радионуклидами с АЭС "Фукусима" и требуют от Токио ответственного подхода к утилизации таких отходов, говорится в совместном заявлении двух стран.

"Стороны выражают серьезную озабоченность деятельностью Японии по сбросу в океан содержащей радионуклиды воды с атомной электростанции "Фукусима-1", требуют от нее ответственно подойти к безопасной утилизации такой воды, согласиться со строгим международным мониторингом и уважать требования заинтересованных стран на проведение независимого мониторинга", - говорится совместном заявлении РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Согласно тексту документа, "Москва и Пекин выражают решимость наращивать усилия по борьбе с загрязнением пластиковым мусором с учетом особенностей внутренней ситуации и суверенитета каждого государства, а также совместно с другими государствами разработать обязательный инструмент по борьбе с загрязнением окружающей среды, в том числе морской, пластиковым мусором".

Кроме того, Москва и Пекин призвали Токио выполнить план по ликвидации японского химоружия, оставленного на китайской территории.

"(Стороны) призывают Японию комплексно, во всей полноте и точно выполнить план ликвидации оставленного Японией на территории Китая химического оружия на период после 2022 года и тем самым ускорить уничтожение этого химического оружия, оставленного в Китае", - говорится в совместном заявлении.

Согласно документу, стороны будут продолжать координировать действия по проблематике химического разоружения и нераспространения химического оружия с целью восстановления авторитета ОЗХО и возвращения ее работы в техническое деполитизированное русло.

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Фукусима Китай Япония
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