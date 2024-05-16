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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

В РУСАДА допустили проверку проб участников игр БРИКС на допинг в Китае

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство нашло иностранные лаборатории, которые согласились обработать пробы участников игр БРИКС, один из возможных вариантов - Китай, сообщила журналистам глава РУСАДА Вероника Логинова.

"Есть те лаборатории, которые согласились с нами работать, и я надеюсь, что, решив определенные технические сложности и уладив вопросы, которые касаются встречных просьб, требований от лабораторий, которые никак не противоречат стандартам, нам удастся наладить процесс", - сказала она.

Что касается обработки допинг-проб на Играх дружбы, Логинова сказала: "Будем ли мы там работать или будет другая организация, с этим вопросом лучше обратиться к организаторам Игр дружбы".

Ранее Логинова говорила о трудностях с поиском подходящей лаборатории для обработки проб участников Игр дружбы и игр БРИКС, так как иностранные лаборатории отказываются принимать пробы на анализ.

В марте исполком Всемирного антидопингового агентства выражал обеспокоенность в связи с Играми дружбы, так отказался поручиться за антидопинговую программу соревнований. В Международном олимпийском комитете заявили, что могут ввести санкции в отношении спортсменов, которые примут участие в российских играх дружбы.

Игры БРИКС должны состояться 20-23 июня в Казани, Игры дружбы запланированы в Москве и Екатеринбурге 15-29 сентября.

БРИКС РУСАДА Китай Вероника Логинова Игры Дружбы Игры БРИКС
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