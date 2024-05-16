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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершилась

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Пекине завершились переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

В первый день государственного визита президента РФ в Китай у него была большая рабочая программа, последним пунктом которой была беседа двух лидеров "тет-а-тет", а затем - в формате "1+4".

Это была неформальная часть повестки визита, которой придавалось большое значение. Помощник президента Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что в завершение первого дня визита президент России и председатель КНР неформально пообщаются, в том числе за чашкой чая, что является важной церемонией, особенно когда общение происходит один на один.

В формате "1+4" планировалось, что к лидерам присоединятся некоторые члены делегаций, в частности с российской стороны - новый министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД РФ Сергей Лавров, новый секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и помощник президента Ушаков. Как и общение лидеров, эта встреча должна была проходить в закрытом режиме.

Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе закрытой встречи, в том числе в неформальной обстановке, вечером в четверг обсудили международные проблемы и украинский кризис, беседа была продолжительной, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Все вечернее общение заняло около четырех часов. Обсудили международные дела и Украину", - сказал пресс-секретарь президента.

По окончании программы в Пекине Путин направится в Харбин.

Владимир Путин Си Цзиньпин
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