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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:51

Россия готова открыть еще четыре АПП для провоза пиломатериалов в Казахстан

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Россия готова увеличить до 10 количество автомобильных пунктов пропуска (АПП) на границе с Казахстаном для провоза пиломатериалов в республику, сообщила в субботу пресс-служба казахстанского правительства.

Вопрос увеличения числа пунктов пропуска для провоза пиломатериалов из РФ в Казахстан был поднят на встрече в Казани, состоявшейся 17 мая под председательством казахстанского вице-премьера Серика Жумангарина и зампреда российского правительства Алексея Оверчука.

"В настоящее время вывоз пиломатериалов автотранспортом разрешен только через 6 автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-российской границе. По итогам встречи в Казани российская сторона выразила готовность открыть еще 4 АПП в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Наряду с этим стороны договорились о скорейшем налаживании взаимодействия уполномоченных структур по вопросам оформления электронных паспортов на транспортные средства и технику, перемещаемые в рамках взаимной торговли.

На встрече также обсуждались строительство второй очереди Шульбинской ГЭС, создание мастер-плана по использованию вод Иртыша и другие темы.

Казахстан Иртыш
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