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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:46

Энергоснабжение Новороссийска восстановлено после пожара на подстанции

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Энергоснабжение, нарушенное из-за пожара на масленой трансформаторной подстанции в поселке Гайдук под Новороссийском, восстановлено, сообщил в субботу оперштаб Краснодарского края.

Как сообщалось, отключение от электричества 26 тыс. потребителей произошло в результате возгорания на подстанции "Кирилловская" под Новороссийском: частично в Цемдолине, от Васильевки до Абрау-Дюрсо, частично в Приморском и Центральном внутригородских районах.

Сообщение о пожаре на площади 25 кв. м на электроподстанции в поселке Гайдук поступило в 08:29 по Москве.

Гайдук Новороссийск Краснодарский край
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