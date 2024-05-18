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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Что произошло за день: суббота, 18 мая

Президентское вето на грузинский закон об иноагентах, еще один харьковский населенный пункт под контролем российских войск и пилотные зоны 5G

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Старица Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ветеринарное Харьковской области, Мирополье и Локня Сумской области.

- Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах. Саломе Зурабишвили заявила, что документ по своей сути и духу является российским законом и противоречит грузинской конституции и европейским стандартам.

- Арестованы активы UniCredit, DB, Commerzbank на 0,8 млрд евро по искам о гарантиях за Linde, который свернул работы в России под предлогом санкций.

- Следствие назвало предполагаемого взяткодателя Фомина доверенным лицом замминистра Иванова. Из материалов следует, что взятка в особо крупном размере была получена Ивановым "в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны".

- Минцифры анонсировало появление пилотных зон 5G во всех регионах РФ до 2030 года. В 16 городах с численностью более 1 млн жителей должны появиться коммерческие сети, которые будут предоставлять услуги на сетях пятого поколения.

- В Новороссийске произошел пожар на трансформаторной подстанции. Без света несколько часов оставались 26 тыс. человек. Возгорание ликвидировано, электроснабжение восстановлено.

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