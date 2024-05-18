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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Пожарные ликвидировали возгорание трансформаторной подстанции в Новороссийске

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Спасатели потушили возгорание масленой трансформаторной подстанции в поселке Гайдук под Новороссийском, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что пожар ликвидирован в 09:46 по московскому времени.

Сообщение о пожаре на площади 25 кв. м на электроподстанции "Кирилловская" в поселке Гайдук поступило в 08:29. В результате возгорания произошло отключение от электричества 26 тыс. потребителей: частично в Цемдолине, от Васильевки до Абрау-Дюрсо, частично в Приморском и Центральном внутригородских районах. В 11:47 энергоснабжение было восстановлено.

Гайдук Новороссийск Краснодарский край МЧС РФ
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