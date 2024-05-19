Пять вагонов сошли с рельсов в Красноярском крае

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Березовском районе Красноярского края. Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что инцидент с подвижным железнодорожным составом произошел около 13 часов местного времени (09:00 мск) на участке между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино Красноярской железной дороги.

Ведутся восстановительные работы, о пострадавших не сообщается.

Красноярская железная дорога уточняет, что "нарушен габарит соседнего пути. Пострадавших нет. Движение поездов по перегону временно приостановлено. Для ликвидации последствий направлены восстановительные поезда станций Красноярск, Уяр, Саянская".

Ожидается задержка поездов дальнего следования N205 Иркутск - Анапа, N81 Улан-Удэ - Москва, N375 Нерюнгри - Новосибирск, N70 Москва - Чита, N10 Москва - Владивосток, а также пригородных электропоездов N6173 Камарчага - Красноярск, N6200 Красноярск - Камарчага.