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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

СК сообщил о семи сошедших с рельсов вагонах в Красноярском крае

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту схода семи вагонов грузового поезда в Красноярском крае в воскресенье, сообщает Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба), говорится в сообщении.

По версии следствия, 19 мая на перегоне станция Красноярск-Восточный - станция Сорокино Красноярской железной дороги произошел сход с пути семи вагонов грузового поезда. "Пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.

Первоначально сообщалось о пяти сошедших с пути вагонах.

Красноярская железная дорога сообщала, что сход произошел в 12:50 местного времени, нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по перегону временно приостановлено.

Для ликвидации последствий направлены восстановительные поезда станций Красноярск, Уяр, Саянская.

Происшествие привело к задержке нескольких поездов дальнего следования: №205 Иркутск - Анапа, №81 Улан-Удэ - Москва, №375 Нерюнгри - Новосибирск, №70 Москва - Чита, №10 Москва - Владивосток, а также отмене трех пригородных электропоездов.

Красноярский край
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