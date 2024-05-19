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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Самолет сбил техника в аэропорту Екатеринбурга

Самолет сбил техника в аэропорту Екатеринбурга
Аэропорт "Кольцово". Архивное фото
Фото: URA.RU/TAСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники транспортной прокуратуры организовали проверку по факту инцидента, произошедшего в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге, сообщает Уральская транспортная прокуратура в воскресенье.

По данным ведомства, 19 мая при начале движения самолет А-320 авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетавший по маршруту Екатеринбург - Бишкек, передней стойкой шасси совершил наезд на техника по выпуску воздушного судна.

Он был госпитализирован.

Отмечается, что из-за произошедшего вылет самолета был задержан более чем на три часа.

Екатеринбург Кольцово Уральские авиалинии А-320
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