Самолет сбил техника в аэропорту Екатеринбурга

Аэропорт "Кольцово". Архивное фото Фото: URA.RU/TAСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники транспортной прокуратуры организовали проверку по факту инцидента, произошедшего в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге, сообщает Уральская транспортная прокуратура в воскресенье.

По данным ведомства, 19 мая при начале движения самолет А-320 авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетавший по маршруту Екатеринбург - Бишкек, передней стойкой шасси совершил наезд на техника по выпуску воздушного судна.

Он был госпитализирован.

Отмечается, что из-за произошедшего вылет самолета был задержан более чем на три часа.