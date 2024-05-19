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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Что произошло за день: воскресенье, 19 мая

Жесткая посадка вертолета президента Ирана, беспилотники в Белгородской области и на Кубани

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку на северо-западе страны. Вместе с Ибрахимом Раиси находился глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан. Они возвращались из поездки в Азербайджан. В поисково-спасательной операции задействованы иранские военные. Она осложняется сильным туманом в месте инцидента. О состоянии Раиси нет официальной информации.

- Шесть беспилотников упали на территорию Cлавянского НПЗ на Кубани в ночь на 19 мая. НПЗ приостановил работу.

- Беспилотник влетел в окно квартиры в Белгороде. Пострадала 11-летняя девочка, которая в этот момент играла на детской площадке, на нее упали осколки.

- Самолет сбил техника в аэропорту Екатеринбурга. Пострадавший госпитализирован. Передней стойкой шасси на него наехал самолет А-320 авиакомпании "Уральские авиалинии".

- Вице-премьер Словакии сообщил, что угроза жизни Роберта Фицо миновала. Прогнозы врачей положительные, но пережившему нападение премьеру нужно время на восстановление.

- В Демократической республике Конго предотвратили попытку переворота. К ней были причастны как конголезцы, так и иностранцы, заявили власти страны.

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