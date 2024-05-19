В Демократической республике Конго предотвратили попытку переворота

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Попытку госпереворота сорвали в воскресенье в Демократической республике Конго, сообщает France 24.

"Армия и силы безопасности предотвратили попытку государственного переворота, к которой были причастны как конголезцы, так и иностранцы. Их, в том числе и главаря, нейтрализовали", - цитирует телеканал слова Сильвена Экенге, представителя Виталя Камере, которого, как ожидается, вскоре могут объявить председателем парламента.

Экенге не уточнил, заговорщики арестованы или ликвидированы.

Ранее сообщалось, что в столице страны Киншасе была слышна стрельба.