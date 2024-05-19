ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Курской области

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об обстрелах территории региона и атаках БПЛА с украинской стороны.

"Сегодня территория Курской области вновь была неоднократно атакована со стороны Украины. В течение дня обстреливались село Гордеевка Кореневского района, пункт пропуска "Суджа", село Гуево и хутор Олешня Суджанского района, посёлок имени Калинина Глушковского района, село Гоптаровка Беловского района", - сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

В деревне Городище Рыльского района два украинских дрона повредили личный автомобиль. Взрывные устройства с коптеров были сброшены в сёлах Гуево и Свердликово, деревне Куриловке Суджанского района, селе Гордеевка Кореневского района, посёлке Тёткино Глушковского района.

Средствами радиоэлектронной борьбы уничтожены украинские коптеры вблизи села Неониловка, деревень Елизаветовки и Ходяковки Глушковского района, сёл Горналь и Гуево, деревни Куриловки Суджанского района, пункта пропуска "Суджа", сёл Гордеевка Кореневского района и Козино Рыльского района, добавил он.

По информации Смирнова, пострадавших среди мирных жителей нет.