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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

В МЧС увеличили группировку пожарных для ликвидации возгорания на востоке Москвы

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Группировка пожарных МЧС, принимающих участие в тушении возгорания в торгово-офисном здании на востоке Москвы, увеличена до 107 человек, сообщила пресс-служба министерства в воскресенье.

"Группировка увеличена до 107 человек и 33 единиц техники", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, возгорание возникло в одном из помещений на втором этаже.

"Пламя распространилось по перекрытиям и ушло на кровлю здания", - добавили в МЧС.

Как сообщалось, пожар возник в торгово-офисном здании на Щербаковской улице, дом 5А. Площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв. метров.

Сведений о пострадавших не поступало.

МЧС Москва
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