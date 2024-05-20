Стоимость проезда в пригородных поездах Москвы и Подмосковья изменится с 20 мая

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Цены на проезд в пригородных поездах по Москве и Московской области изменятся с 20 мая, железнодорожный тариф станет дифференцированным.

Как ранее сообщали в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), в пределах Москвы стоимость поездки по разовому билету фиксированная - 55 рублей. При поездках по Новой Москве и Московской области (в том числе в Москву и обратно) стоимость будет складываться так: 40 рублей за первую тарифную зону в маршруте; 34 рублей для второй зоны и далее.

Стоимость проезда на МЦД с возможностью пересадки на метро при оплате билетом "Кошелек" карты "Тройка" стоимость проезда в "Центральной" зоне составит 57 рублей, при оплате банковской картой - 64 рубля. Если маршрут затрагивает зону "Пригород", то при оплате "Тройкой" - 76 рублей, банковской картой - 83 рубля.

Отмечается, что изменение тарифов также коснется абонементов с возможностью пересадки на метро, пригородных абонементов и билетов на экспрессы.

ЦППК приводит пример: пассажир едет из зоны МЦД в дальний пригород. Стоимость поездки сложится следующим образом: 76 рублей за проезд в зоне МЦД плюс 34 рубля за каждую следующую зону после МЦД. Для маршрута в обратную сторону расчет стоимости аналогичный.

Стоимость проезда списывается следующим образом: на входе, в зависимости от зоны- "Центральная" или "Пригород" у пассажира спишется 57 рублей или 76 рублей соответственно, а оставшаяся сумма - при выходе на станции назначения.

При поездке в обратную сторону, то есть из дальнего пригорода, на входе будет списано 40 рублей, а остаток суммы - также на выходе. Уточняется, что, если пассажир в таком случае въезжает на территорию МЦД, первая зона пути будет стоить 34 рублей, а в конце доспишется сумма с учетом этого фактора. "Например, если вы едете с Пионерской до Белорусской - при входе спишется 40 рублей, а в конце поездки - остаток 70 рублей", - пояснили в ЦППК.