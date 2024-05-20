Лавров анонсировал встречу Путина и Си Цзиньпина в июле в Астане

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся в Астане в июле на "полях" саммита ШОС, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в начале встречи с китайским коллегой Ваном И. Министры встречаются в Астане на "полях" СМИД ШОС.

"У нас график контактов весьма и весьма интенсивный. Мы ждем вас, господин министр, дорогой друг, на заседание министров иностранных дел БРИКС уже меньше чем через месяц в Нижнем Новгороде. Наши лидеры будут встречаться и в ходе саммита ШОС в июле здесь в Астане", - сказал Лавров.

Он также отметил, что "готовятся мероприятия к 75-летию установления дипломатических отношений".

"Сегодня очень хорошая возможность посмотреть, как мы можем без пауз, без раскачки использовать тот темп, тот импульс, который нашим отношениям был придан в результате переговоров в Пекине, в Харбине, и сделать соответствующие поручения нашим сотрудникам", - подчеркнул российский министр.

По итогам встречи в МИД России сообщили, что министры "единодушно осудили вмешательство третьих стран во внутренние дела КНР в тайваньском вопросе".

"В контексте состоявшейся 20 мая церемонии вступления в должность "президента" Тайваня Лай Циндэ глава МИД России подтвердил твердую приверженность Москвы принципу "одного Китая", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, Лавров выразил признательность китайским партнерам за позицию по урегулированию украинского кризиса, приветствовал предложение председателя КНР Си Цзиньпина по организации мирной конференции "при условии равноправного участия России и Украины, учета законных интересов Москвы в области безопасности и текущих реалий", добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Путин 16-17 мая совершил первую зарубежную поездку после переизбрания на пост президента - посетил с государственным визитом Китай, где провел в Пекине переговоры с Си Цзиньпином, а также посетил Харбин.