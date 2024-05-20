Сенатор Григорий Карасин заявил, что Россия считает Тайвань неотъемлемой частью Китая

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия считает Тайвань неотъемлемой частью Китая, а правительство КНР - единственно законным на территории всей страны, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Принципиальная позиция России по тайваньскому вопросу неизменна: существует только один Китай, правительство КНР - единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань - его неотъемлемая часть", - приводит слова Карасина пресс-служба Совета Федерации.

Так он прокомментировал сообщения о том, что избранный в январе глава администрации острова Тайвань, член Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ принес присягу.

"20 мая в г. Тайбэе - административном центре Тайваня состоялась церемония вступления в должность избранного "главы" этой территории Лай Циндэ. Как известно, правящие круги острова Тайвань не скрывают своих сепаратистских устремлений, а их покровители в США этому подыгрывают, хотя формально признают Тайвань частью КНР", - отметил Карасин.

По его мнению, "нагнетанием провокационной активности вокруг Тайваня не гнушаются и парламентарии некоторых стран Запада, зачастившие с визитами на остров".

Как отметил сенатор, в России исходят из того, что "отношения между сторонами Тайваньского пролива - это сугубо внутреннее дело Китая, который вправе предпринимать меры, необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности".

Выборы главы администрации Тайваня состоялись 13 января 2024 года. В тот же день на острове были проведены парламентские выборы.

Церемония инаугурации состоялась утром в понедельник. Лай Циндэ в своей речи призвал Пекин "прекратить политическое и военное запугивание Тайваня".

"Я надеюсь, что Китай будет уважать выбор народа Тайваня и выберет диалог, а не конфронтацию", - сказал он.

Между тем, после встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его китайского коллеги Ван И в МИД РФ сообщили, что министры "единодушно осудили вмешательство третьих стран во внутренние дела КНР в тайваньском вопросе".

"В контексте состоявшейся 20 мая церемонии вступления в должность "президента" Тайваня Лай Циндэ глава МИД России подтвердил твердую приверженность Москвы принципу "одного Китая", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в понедельник.