С начала года более 103 тыс. человек в РФ обратились к врачам с укусами клещей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Более 103 тысяч человек обратились в медицинские организации после укусов клещей с начала года, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Наибольшее количество обратившихся отмечено в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Челябинской, Тюменской, Костромской, Кировской и Иркутской областях, Красноярском крае", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что от клещевого вирусного энцефалита в стране привито свыше 2,7 млн человек. Всего планируется вакцинировать более 3,81 млн человек.