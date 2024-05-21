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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

В ВС РФ сообщили о трехкратном росте в I кв. 2024 г. числа административных дел

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда России Ирина Подносова сообщила, что количество административных дел в первом квартале 2024 года выросло в три раза по сравнению с первым кварталом 2023 года.

"В первом квартале 2024 года судами РФ рассмотрено более 10 млн дел, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказала она на пленарном заседании Совета судей РФ.

"Это связано с увеличением в три раза количества административных дел", - отметила Подносова. Число таких дел, уточнила Подносова, составило 1 млн 382 тысячи дел, в то время как в первом квартале 2022 года эта их было 486 тысяч.

При этом самый высокий рост - почти в четыре раза - приходится на дела о взыскании налогов и сборов. Их число в первом квартале 2024 года составило 1 млн 159 тыс. дел.

"Приведенные цифры наглядно свидетельствуют о том, что на повестке дня остро стоит вопрос о необходимости исключения избыточных судебных процедур и о расширении сферы применения внесудебного взыскания задолженности при отсутствии между сторонами спора о праве", - сказала глава ВС.

ВС РФ Ирина Подносова
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