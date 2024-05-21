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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

Мишустин поблагодарил российских разработчиков за импортозамещение ПО

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поблагодарил российских разработчиков за создание отечественного ПО, отметил, что решения о необходимости локализации систем больших данных были приняты президентом вовремя.

"Путь этот непростой. Такие системы, распределенные реестры, базы данных большие (...), чтобы переписать такие программные продукты (...) - это огромный труд", - сказал премьер на выставке "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024), где осмотрел стенд РЖД, представивших решения в области автоматизации управления

"Хочу поблагодарить наших разработчиков, наши "мозги", - отметил Мишустин. Он добавил, что программисты из РФ занимаются импортозамещением "в хорошем смысле". "У нас получается", - добавил он.

РЖД рассказали премьеру о программе, работающей в компании уже 22 года. "Переписали (код на современный)?" - озаботился премьер и уточнил, на какой базе работает программа. Получив шуточный ответ "как договаривались", премьер всерьез сказал: "Никаких договоренностей! Это конкурентно лучшее решение". "Если Минцифры поддерживает, то конкурент может быть любой", - подчеркнул Мишустин.

В РЖД пообещали завершить критические моменты в обновлении программы уже в этом году, а полностью закончить работу в 2028 году.

Услышав о новых программах, Мишустин усмехнулся: "Зачем много новых продуктов". И добавил, что нужно, "чтобы старые эффективно работали".

На стенде РЖД премьеру продемонстрировали отечественные электронные системы управления: импортонезависимую "Корпоративную систему управления данными" (КСУД) и систему автоматизации "Экспресс", которая позволяет организовать не только процесс перевозок от управления парком вагонов до продажи билетов и формирования расписания, но и процесс расчетов между компаниями.

Михаил Мишустин
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