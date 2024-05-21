Принят закон о повышении штрафов за нарушение норм обеспечения населения услугами ЖКХ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон об усилении ответственности ресурсоснабжающих организаций за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Закон вводит двухступенчатую систему санкций для ресурсоснабжающих организаций: при первом нарушении нормативов обеспечения населения коммунальными услугами предусматривается наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб., на юрлиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; при повторном нарушении - на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб., на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что действующие размеры штрафов необходимо пересмотреть. "Их размер не пересматривался с 2007 года. В настоящее время для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций штраф не превышает 1 тысячи рублей, а для юридических лиц - 10 тысяч. Поэтому им проще и дешевле нарушать, чем предоставлять вовремя качественные услуги. После принятия поправок в КоАП штраф вырастет многократно, это будут уже десятки тысяч рублей", - сказал Володин.