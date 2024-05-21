Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Принят закон о повышении штрафов за нарушение норм обеспечения населения услугами ЖКХ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон об усилении ответственности ресурсоснабжающих организаций за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Закон вводит двухступенчатую систему санкций для ресурсоснабжающих организаций: при первом нарушении нормативов обеспечения населения коммунальными услугами предусматривается наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб., на юрлиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; при повторном нарушении - на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб., на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что действующие размеры штрафов необходимо пересмотреть. "Их размер не пересматривался с 2007 года. В настоящее время для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций штраф не превышает 1 тысячи рублей, а для юридических лиц - 10 тысяч. Поэтому им проще и дешевле нарушать, чем предоставлять вовремя качественные услуги. После принятия поправок в КоАП штраф вырастет многократно, это будут уже десятки тысяч рублей", - сказал Володин.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Володин будет представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана

Володин будет представлять Россию на церемонии прощания с президентом Ирана

В Мурманской области несколько гарнизонов остались без электричества

Новокузнецкого маньяка Спесивцева признали виновным в 15 убийствах

Физик Маслов приговорен к 14 годам колонии за госизмену

Серийное производство электромобилей "Атом" должно начаться в 2025 году

Серийное производство электромобилей "Атом" должно начаться в 2025 году

Индекс МосБиржи упал к уровню двухнедельной давности во главе с "Газпромом"

Сергей Цивилев пока не планирует менять команду Минэнерго

Сергей Цивилев пока не планирует менять команду Минэнерго

Акции "Газпрома" лидируют в откате вниз на российском рынке акций

Акции "Газпрома" лидируют в откате вниз на российском рынке акций

В финский парламент внесен законопроект о депортации прибывших из РФ беженцев

"Форвард Энерго" участвует в конкурсе на СПИК по строительству завода компонентов для ВЭС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });