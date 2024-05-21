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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Дума приняла закон об исправительных учреждениях объединенного типа

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон о введении в уголовно-исполнительную систему понятия "учреждение объединенного типа" на законодательном уровне. Речь идет об изменении статьи 6 закона "Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ".

К учреждениям объединенного типа новый закон относит исправительные колонии, в которых созданы изолированные участки исправительных колоний с различными видами режимов, изолированные участки, функционирующие как тюрьма, а также помещения, функционирующие в режиме следственных изоляторов.

Положения закона не предполагаются создание нового вида учреждения, исполняющего наказания, а лишь уточняются, что исправительные колонии могут относиться к учреждениям объединенного типа при соблюдении определенных условий.

Реализация положений закона будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание уголовно-исполнительной системы, и не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, а также увеличения штатной численности сотрудников уголовно-исполнительной системы, отмечается в документах.

Госдума ФСИН
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