Комитет Госдумы предлагает сократить перечень организаций по выдаче ипотеки

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку предлагает лишить уполномоченные организации из перечня ДОМ.РФ права на выдачу ипотечных займов, так как они неподконтрольны ЦБ и с их стороны встречаются многочисленные недобросовестные практики.

Предложение комитета содержится в отзыве на правительственный законопроект (№611255-8), который продлевает до 31 декабря 2030 г. программу по выдаче компенсаций из бюджета в размере до 450 тыс. руб. каждой семье, где родилось три или более ребенка. Средства выделяются однократно, в отношении только одного ипотечного кредита. Предметом ипотеки может быть жилое помещение, объект индивидуального жилищного строительства (ИЖС, частный дом), земельный участок для частного дома, либо жилое помещение по долевому строительству. Законопроект был принят в первом чтении на заседании Госдумы во вторник.

В своем отзыве на законопроект комитет отметил, что ко второму чтению документ нуждается в доработке. Комитет напоминает, что погашение задолженности по ипотеке, которая выдана уполномоченными организациями ДОМ.РФ, может осуществляться за счет средств бюджетных средств, в том числе направляемых в рамках материнского капитала. "Однако, по информации АО "ДОМ.РФ", со стороны уполномоченных организаций встречаются многочисленные недобросовестные практики при реализации предусмотренных законодательством мер государственной поддержки граждан. По имеющейся в АО "ДОМ.РФ" информации, в настоящее время идет расследование более 300 уголовных дел в 15 субъектах РФ в части нецелевого расходования выплачиваемых средств", - говорится в заключении.

Комитет отмечает, что деятельность уполномоченных организаций не подлежит контролю и надзору со стороны Банка России. "В связи с этим в целях снижения рисков на рынке жилищного кредитования предлагается ко второму чтению рассмотреть вопрос об исключении уполномоченных организаций из перечня субъектов, которые вправе выдавать ипотечные займы", - говорится в заключении.

Согласно действующему законодательству, правом на выдачу ипотеки обладают банки, а также ряд кооперативов, созданных по решению правительства РФ (военная ипотека). Кроме того, ипотечные займы могут выдавать уполномоченные ДОМ.РФ организации. Их перечень публикуется на официальном сайте единого института развития в жилищной сфере, сейчас в нем 47 компаний.

Комитет также предлагает прописать, что компенсационная выплата в размере 450 тыс. руб. не может быть использована в случае приобретения жилого помещения в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Комитет отмечает, что продажа объекта недвижимости в течение небольшого периода времени после его приобретения с использованием выплаты может свидетельствовать об отсутствии реальной цели по улучшению жилищных условий граждан, имеющих детей. Предлагается установить, что если гражданин заключил кредитный договор для покупки недвижимости, которая ранее служила обеспечением кредита другого гражданина, на который уже была направлена выплата в размере 450 тыс. руб., то гражданин может запросить новые меры поддержки только через год после применения предыдущих мер.

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта потребует выделения из федерального бюджета на 2024 - 2026 гг. средств в размере 647,59 млрд. рублей.