Лукашенко назвал Победу в ВОВ связующей нитью между Белоруссией и РФ

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Александр Лукашенко направил поздравления с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне лидерам Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также народам Грузии, Молдавии и Украины, сообщили в пресс-службе президента Белоруссии в четверг.

"В поздравительном послании президенту России Владимиру Путину глава государства отметил, что Победа в Великой Отечественной войне стала нетленной связующей нитью между братскими народами Беларуси и России, а беспримерный подвиг миллионов советских людей, выпавшие на их долю тяжелые испытания и неисчислимые жертвы навечно вписаны в героическую летопись двух государств", - говорится в сообщении.

Лукашенко обратил внимание, что для белорусов 2024 год ознаменован 80-летним юбилеем освобождения республики от фашистских захватчиков.

"Эта особая дата - хороший повод напомнить всему миру о стойкости перед лицом общих угроз, готовности и способности защищать каждую пядь родной земли, хранить и отстаивать наследие всенародного подвига, - отметил белорусский президент.

"Сегодня белорусско-российское единство служит главным форпостом в противостоянии настойчивым попыткам переписывания истории, оправдания геноцида и нацизма. Уверен, в таком партнерстве наша сила, безопасность и благополучие", - подчеркнул он.

Лукашенко также поздравил с Днем Победы представителей высшего руководства РФ, Патриарха Московского и всея Руси, а также руководителей международных и региональных организаций.