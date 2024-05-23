В Кремле начались переговоры Путина с королем Бахрейна

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Кремле проходят переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, который прибыл в Россию с официальным визитом, сообщает сайт Кремля.

Встреча началась с беседы в формате тет-а-тет.

"Совсем недавно, неделю назад, было заседание Лиги арабских государств, где Бахрейн сейчас председательствует, и, конечно, было бы очень интересно узнать ваше мнение о ситуации на Ближнем Востоке, о том, как шло обсуждение этих проблем", - сказал Путин в начале переговоров.

Президент России заметил, что последний раз он с королем встречался в 2016 году, хотя лидеры были с тех пор все время в контакте. "В следующем году мы отмечаем 35 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы многое сделано в строительстве отношений между нашими государствами, у нас хорошие контакты очень по линии МИДа, и по очень многим вопросам международной повестки наши позиции близки", - сказал Путин.

Касаясь торгово-экономических связей, он с сожалением заметил, что они носят пока символический характер. "Но тенденции хорошие. Что касается инвестиционного взаимодействия, то здесь ситуация более благоприятная, осуществляется примерно 30 крупных проектов", - сказал российский лидер.

"Хочу рассказать вам об итогах саммита ЛАГ", - сказал Аль Халифа и добавил, что участники саммита высоко ценят роль России в том, "что касается справедливого разрешения арабских проблем".

"Есть полное понимание и согласие в том, что касается необходимости проведения мирной международной конференции, и Россия будет первой страной, к которой я обращусь с призывом поддержать проведение этой конференции, потому что Россия играет важную роль, может ей посодействовать и одна из наиболее влиятельных стран на мировом уровне. И, надеюсь, что эта конференция пройдет в Бахрейне", - сказал король.

Говоря о ситуации в секторе Газа, король назвал болезненной эту тему и высказался за прекращение войны.

Хамад аль Халифа также обратил внимание, что едва ли не впервые позиция арабских стран на саммите ЛАГ по этому вопросу отличалась единодушием.

"На повестке дня – состояние и перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке с учётом председательства Бахрейна в Лиге арабских государств, - анонсировала ранее пресс-служба Кремля. - Ожидается обсуждение региональных проблем, прежде всего обострение палестино-израильского конфликта".

"Подходы двух стран к ближневосточному урегулированию во многом совпадают, заключаются в необходимости политико-дипломатического разрешения конфликта на общепризнанной международно-правовой базе, предполагающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме", - отмечали в Кремле.